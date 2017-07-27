Минтруд создало комиссию по выяснению причин группового несчастного случая на предприятии в Кызылординской области

В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана создана комиссия по расследованию причин группового несчастного случая на предприятии «Қызылорда су жүйесі» Кызылординской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

«Приказом комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Казахстана создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в результате отравления 26 июля на предприятии “Қызылорда су жүйесі” Кызылординской области»,- говорится в сообщении.

Напомним, несчастный случай произошел 26 июля. Пятеро рабочих отравились газом в Канализационно-насосной станции. Двое погибли до прибытия спасателей, один человек умер во время госпитализации, четвертый скончался 27 июля. Всего пострадало 12 человек.

«О результатах расследования будет сообщено дополнительно», - заявляют в ведомстве.