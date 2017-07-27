Министр информации и коммуникаций: после случая с Кейджем чапан буду дарить каждому гостю

В мемах с Николасом Кейджем Даурен Абаев не видит ничего плохого
После cлучая, когда фото актера Николаса Кейджа в казахском национальном костюме было растиражировано, в том числе и иностранными СМИ, в министерстве информации и коммуникаций будут дарить чапан каждому гостю, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве глава ведомства Даурен Абаев.
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