В мемах с Николасом Кейджем Даурен Абаев не видит ничего плохого
Министр информации и коммуникаций: после случая с Кейджем чапан буду дарить каждому гостю

После cлучая, когда фото актера Николаса Кейджа в казахском национальном костюме было растиражировано, в том числе и иностранными СМИ, в министерстве информации и коммуникаций будут дарить чапан каждому гостю, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве глава ведомства Даурен Абаев.

«Мне кажется - это гениальная, красивая традициям нашего народа, которая превратилась благодаря, я так понимаю, выражению лица Николаса Кейджа, оно превратилось в мем. Я здесь абсолютно ничего плохого не вижу. Более того, теперь каждому нашему гостю, который приезжает в наше министерство информации и коммуникаций, буду дарить только чапан», заявил Абаев.

Напомним, фотография с Николасом Кейджем, на которой он стоит с «каменным» выражением лица, одетый в чапан, стала самым популярным мемом последней неделе. Об этом написали и топовые зарубежные СМИ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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