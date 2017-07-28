​Тенге торгуется по 326,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $37,85 млн., показав снижение на $67,05 млн. по сравнению с результатами торгов в четверг.

На 11:05 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $51,4 за баррель. Как пишет Reuters, цены на нефть показали рост на вечерних торгах в четверг. Основным фактором поддержки котировок стало превысившее ожидания снижение недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 млн. баррелей до 483,42 млн., тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 млн. Число буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе, а темпы их роста за последний месяц снизились до минимума с июня 2016 года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. В то же время некоторые аналитики считают разговоры о замедлении темпов роста буровой активности в США преувеличенными, отмечая, что текущий спад носит лишь временный характер.

Но есть и другие оценки ситуации. «Все считали, что цены на нефть останутся низкими. Но реальность такова, что в мире происходит множество других событий, особенно с точки зрения геополитических рисков. И из них складывается неопределенность будущих поставок нефти», - заявил CNBC старший рыночный аналитик RJO Futures Филип Стрейбле. Он ожидает роста цены WTI до $53-55 за баррель, то есть на 9-13% с текущего уровня. Среди факторов неопределенности для нефтяного рынка аналитик назвал новые санкции США в отношении Ирана, дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове и акции протеста в Венесуэле.