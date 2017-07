Гульнара Каримова взята под стражу

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана под контролем и при содействии Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, таких как завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум, хищение путем присвоения и растраты госимущества на сумму 344,6 млрд. сум, уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум, уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний в целях уклонения от уголовной ответственности.

«По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие). Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы, сообщила Генпрокуратура.

Одновременно, сообщило ведомство, в отношении Каримовой продолжается расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений: завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум; сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум, нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум, подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Правоохранители считают, что Каримова незаконно реализовывала радиочастотные ресурсы и земельные участки с узурпацией полномочий госорганов, необоснованно взимала у абонентов операторов сотовой связи дополнительные комиссии при оплате услуг, выводила преступные доходы за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей, незаконно вывозила наличные средства, не инкассировала наличную выручку, не указывала в декларациях полное количество импортированных товаров, занижала их цены, незаконно обналичивала денежные средства.

«По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков.

45-летняя Гульнара Каримова - старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, управлявшего страной с 1989 до 2016 года.

При жизни Каримова, оценивая степень влиятельности старшей дочери, ее считали возможной преемницей своего отца на посту президента страны, однако после 2013 года у Гульнары возникли трения с отцом, и она стала стремительно утрачивать влияние в Узбекистане.

В 1988 году она окончила юношескую математическую академию в Ташкенте, в 1994 году — отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского госуниверситета. В 1992 году также обучалась в Fashion Institute of Technology, State University of New York. В 1996 году Каримова окончила магистратуру Института экономики при Академии наук Республики Узбекистан, в 2000 году получила степень магистра искусств в Гарвардском университете. В 2001 году она стала доктором политических наук в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, а в 2009 году там же получила учёное звание профессор.

В январе 2010 года Каримова была назначена послом Узбекистана в Испании, проработала она в этой должности два года.

Каримова в течение ряда лет являлась организатором и попечителем Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», фонд являлся официальным партнером ЮНЕСКО. Она известна под творческим псевдонимом Googoosha (Гугуша), пишет песни, музыку и занимается исполнительским искусством. В ее творческой биографии есть дуэты с Хулио Иглесиасом и Монтсеррат Кабалье, а также альбом, записанный в сотрудничестве с российским продюсером Максимом Фадеевым.

В 2013 году узбекские спецслужбы проинформировали её 75-летнего отца о ее политических амбициях, президенту Каримову, как следует из ряда источников, был предоставлен компромат на дочь. После этого Гульнара оказалась под домашним арестом, ей было запрещено пользоваться интернетом.

26 июня 2014 года в мировой прессе появились сведения о том, что Каримова прекратила отвечать на звонки родственников, и им неизвестно о её местонахождении. Сын Ислам, лишённый возможности связи с матерью, публично попросил узбекские власти предъявить доказательства того, что она жива. Стали появляться слухи о ее смерти.

В конце лета 2014 года, русская служба BBC получила аудиозапись от Каримовой, в которой говорится, что с ней и её дочерью обращаются «хуже чем с собаками».

В 2015 году появилась информация о том, что арестованы основные участники коррупционных схем Каримовой. Следственные органы Узбекистана арестовали лиц, причастных к уголовным делам, расследуемым в США и Европе по делу о предположительном взятии старшей дочерью президента Ислама Каримова Гульнарой Каримовой взяток от крупных телекоммуникационных иностранных компаний. Среди задержанных называли девять лиц - Алишер Эргашев, Шохрух Собиров, Нурмухаммад Содиков и Раиса Сафарова.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года, на его похоронах Гульнара Каримова не присутствовала.

Новым президентом Узбекистана стал бывший премьер-министр страны, политический тяжеловес Шавкат Мирзиеев.