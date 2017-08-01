В Южном Казахстане задержали группу торговцев оружием

В ходе длительной оперативной разработки сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность группы лиц, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории области, сообщает во вторник пресс-служба министерства внутренних дел.

По данным ведомства, оперативные сотрудники вышли на след продавца оружия в апреле 2017 года. По полученной информации, у подозреваемого имелся огнестрельный карабин «Сайга», который он намеревался в дальнейшем продать. Сотрудники полиции «под прикрытием» приобрели у него 4 травматических пистолета и патроны к ним.

29 июля в Шымкенте при попытке продажи оружия сотрудниками полиции задержан 21-летний житель области, у которого в салоне автомашины «Лада Приора» был изъят подготовленный к продаже карабин марки «Сайга» с одним патроном. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны еще три жителя области, причастные к сбыту огнестрельного оружия.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК. Изъятое огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.