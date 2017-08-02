Казахстанская таможня перейдет на принцип работы «единого окна»

В Казахстане хотят внедрить принцип «единого окна» и для таможенных органов, сообщил в среду на брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, механизм по упрощению таможенных процедур, предусматривается новым Таможенным кодексом. В нормах документа устанавливается приоритет электроники перед бумагой.

«Теперь участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сидя дома, не обращаясь к брокеру, могут дистанционно подать декларацию через информационную систему таможенных органов без необходимости прикладывать подтверждающие документы», - заверил Даленов.

Кроме того, вводится возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров автоматически информационными системами таможенных органов.

«В-третьих, заложена основа для использования механизма «единого окна». Сегодня как? Сегодня таможенник, по сути, заставляет участника ВЭД оббегать все инстанции, чтобы получить справки и подать таможенную декларацию. Теперь сам таможенник будет вместо участника ВЭД обращаться за нужными справками в различные госорганы. Благо все госорганы сегодня автоматизированы, в базах данных все справки есть», - пояснил он.

Таким образом, если предприниматель собрал все документы, сотрудник таможни может только посмотреть, все ли справки есть.

«Даже если и нет (всех документов - V), то через информационный портал «единого окна», можно будет подать заявку и получить в электронном виде все требуемые разрешения - сертификаты: сертификат соответствия, происхождения и так далее», - добавил вице-министр.

Далее, с принятием документа все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров – до шести месяцев.

«Это очень важно для обычных товаров. Овощи, фрукты портятся, пока заплатят таможенные пошлины, 2-3 дня может пройти. Поэтому предлагается давать автоматическую отсрочку по некоторым видам товаров», - уточнил Даленов.