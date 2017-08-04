Бывшего президента Франции Саркози подозревают в получении взяток от Катара

The Telegraph заявляет, что прокуратура Франции собирается проверить бывшего президента страны Николя Саркози в связи с подозрениями его причастности к коррупционным схемам, которые якобы сопровождали решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Саркози подозревается в получении вознаграждения от катарских фондов за продвижение заявки Катара, сообщает «Коммерсант».

Следователями будут проверены несколько проверок по сделкам, связанных с французскими активами, которые приобрели власти Катара. В частности, сделку по продаже французской компании Veoliain. Также существует версия, что часть денег были получены экс-президентом во время сделки, в результате которой катарский фонд приобрел долю в футбольном клубе «Пари Сен Жермен». Правоохранительные органы считают, что сделка могла принести чиновникам, отвечающим за выбор страны-хозяйки ЧМ, около €180 млн.

В прокуратуре Франции изданию The Telegraph подтвердили, что ведомство ведет расследования по сделке с Veoliain и заявке Катара, однако отметили, что бывший президент Франции «на этом этапе не является их фигурантом».

В феврале во Франции возобновили дело в отношении Никола Саркози о финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Годом ранее магистратский судья уже предъявил Никола Саркози предварительные обвинения. В соответствии с французской судебной процедурой это означает, что следствие нашло достаточно доказательств для того, чтобы считать, что преступление было совершено.

3 июля 2012 года французские следователи провели обыск дома и в офисе Никола Саркози, который подозревался в незаконном финансировании своей президентской кампании 2007 года.