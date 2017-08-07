В Казахстане подорожали медицинские услуги

Медицинские услуги в Казахстане подорожали. Согласно исследованию energyprom.kz, первичный прием поднялся в цене за год на 10%, обследования и анализы стали дороже на 8-13%. При этом покупательская способность «сотрудников в сфере охраны здоровья и социальных услуг снизилась на 1% за год», утверждают в проекте мониторинга экономики.

По итогам июля цены на медицинские услуги выросли (год к году): на 9,9% - на первичный прием врача; на 13% - на УЗИ брюшной полости; на 7,6% - на общий анализ крови; на 8,5% - на общий анализ мочи. На 6,5% подорожали массажные услуги, на 6,8% - санаторные. Рост цен отмечен и для услуг стоматологий: так, удаление зуба подорожало на 10% за год.

«В то же время, рост заработных плат в системе здравоохранения не столь высок. Так, по итогам II квартала 2017, в целом по сфере охраны здоровья и соцуслуг рост среднемесячной зарплаты составил всего 6,1%, при этом индекс реальной зарплаты показал снижение покупательской способности сотрудников отрасли на 1,3%.

Заметнее всего поднялась оплата сотрудников больничных организаций (на 7% за год), но и тут покупательская способность зарплат работников сектора упала - на 0,5% за год.

Кроме того, сотрудники сектора здравоохранения и соцуслуг получают на 24,3% меньше, чем в среднем работники по РК. Однако министр здравоохранения Елжан Биртанов дал благоприятный прогноз на будущее: средняя заработная плата врачей в системе обязательного медицинского страхования будет расти. По мнению министра, повышение произойдет в связи с тем, что увеличатся доходы клиник. Лучшие клиники смогут повысить свои доходы на основе конкуренции, и, соответственно, повысят заработную плату врачам», - считают в energyprom.kz.

Отметим, что первые взносы и отчисления по ОСМС начали поступать с июня текущего года.

«Количество сотрудников в системе здравоохранения и соцуслуг выросло по итогам II кв. 2017 почти на 8% за год. В области охраны здоровья значительнее всего прирост для больничных организаций: на 8% выросла списочная численность сотрудников, и на 7,9% - фактическая. В области соцсервисов наибольший рост отмечен в сегменте предоставления услуг без обеспечения проживания: на 9,3% выросла списочная численность работников, на 11,5% - фактическая», - добавили в energyprom.kz.

В целом, прошлый год показал значительный рост трудозанятых в области здравоохранения. Число врачей увеличилось по итогам 2016 сразу на 7% за год, до 74,6 тысячи, численность среднего медицинского персонала - на 4,2%, до 170,8 тысячи человек. «Для сравнения, в 2015 прирост числа врачей составлял 1,2% за год, среднего медперсонала - 2,4%», - резюмировали исследователи.