Администрация Трампа запланировала масштабную реорганизацию Госдепартамента США

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала масштабную реструктуризацию Госдепартамента, по итогам которой многие зарубежные программы будут свернуты, а значительная часть сотрудников уволена, сообщает Русская служба ВВС .

Госсекретарь Марк Рубио назвал ведомство «раздутым, забюрократизированным» и «приверженным радикальной политической идеологии», и что не соответствует «основным национальным интересам Америки», подпадет под сокращения.

В частности, будет расформирован отдел, занимающийся мониторингом нарушений прав человека в зарубежных странах, отдел по делам военных преступлений и геноцида. Самым радикальным изменением является ликвидация целой структуры Госдепартамента, находившейся в подчинении заместителя госсекретаря по безопасности гражданского населения, демократии и правам человека. Бюро по делам демократии и прав человека, а также бюро по делам беженцев будут упразднены и объединены в единое управление по иностранной и гуманитарной помощи.

Общее число должностей в центральном аппарате Госдепартамента планируется сократить с 734 до 602 (почти на 18%). А персонал будет сокращен в целом на 15%.

Как сообщает Reuters, реорганизация будет направлена на то, чтобы предоставить региональным бюро больше полномочий для повышения функциональности и ликвидации офисов и программ, не соответствующих основным национальным интересам США. Пока план сосредоточен на изменениях в штаб-квартире министерства в Вашингтоне, однако изменения все еще могут быть внесены в зарубежные миссии.

Внутренняя рабочая группа разработает подробные планы к 1 июля, сообщил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау сотрудникам во внутреннем электронном письме.

Реорганизация является частью беспрецедентного натиска Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска по сокращению федерального правительства, заявляя, что деньги налогоплательщиков США тратятся не по назначению. Эти усилия привели к увольнению тысяч государственных служащих.