Завершено расследование уголовное дело в отношении экс-акима Илийского района Алматинской области

По данным прокуратуры, фигурантов дела обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса: статья 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества),статья 190 (мошенничество), статья 324 (нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности), статья 361 (злоупотребление должностными полномочиями), статья 362 (превышение власти или должностных полномочий), статья 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статья 369 (служебный подлог).

Бывший аким Илийского района Багдат Карасаев был задержан в начале сентября 2024 года антикоррупционной службой по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании. Компания не выполняла свои обязательства по утилизации ТБО, а доход от ее деятельности был направлен на «личное обогащение» акима. В результате экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге. Также Карасаева подозревали в превышении должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном. По версии следствия, в свою преступную схему он вовлек также руководителей районных отделов, финансовых и жилищно-коммунальных хозяйств.