Завершено расследование уголовное дело в отношении экс-акима Илийского района Алматинской области

Фигуранты дела обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса
Завершено расследование в отношении бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, сообщает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
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