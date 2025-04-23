Фигуранты дела обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса
Завершено расследование уголовное дело в отношении экс-акима Илийского района Алматинской области
Фото из Instagram Багдата Карасаева

Завершено расследование в отношении бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, сообщает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры, фигурантов дела обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса: статья 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества),статья 190 (мошенничество), статья 324 (нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности), статья 361 (злоупотребление должностными полномочиями), статья 362 (превышение власти или должностных полномочий), статья 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статья 369 (служебный подлог).

Бывший аким Илийского района Багдат Карасаев был задержан в начале сентября 2024 года антикоррупционной службой по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании. Компания не выполняла свои обязательства по утилизации ТБО, а доход от ее деятельности был направлен на «личное обогащение» акима. В результате экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге. Также Карасаева подозревали в превышении должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном. По версии следствия, в свою преступную схему он вовлек также руководителей районных отделов, финансовых и жилищно-коммунальных хозяйств.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Местную полицейскую службу упразднят в Казахстане из-за «неоправданных ожиданий»
Новости
Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов
Новости
В агентстве по защите конкуренции утверждают, что «Яндекс. Такси» не завышает тарифы в часы пик
Новости
Акимат Алматы рассмотрит вопрос сноса остановок советского периода
Новости
В Алматы начинается строительство BRT на Райымбек батыра
Новости
В Казахстане неиспользуемые дачные участки предлагают изымать в пользу государства