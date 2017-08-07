EXPO-2017 ускорила развитие различных секторов экономики – Есимов

Эффект от проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане получили не только крупные субъекты экономики, но и те важные для развития столицы отрасли - туризм, гостиничный бизнес, сфера услуг и другие, считает председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов.

«Только по Астане мы видим заметное оживление экономической деятельности, это подтверждают в акимате города и в органах статистики, - сказал Есимов на пресс-конференции в столице. - Так, ввод жилья вырос на 33%, товарооборот - на 20%, посещаемость торгово-развлекательных центров - в 2 раза, заметное оживление получил туризм - обращение к туроператорам выросло на 78%».

Кроме того, напомнил глава нацкомпании, значительно увеличилось количество и частота авиарейсов, открылись новые рейсы в столицу Казахстана. Ежедневно в столицу на самолетах прибывают 7 тысяч человек, еще 16 тысяч – с помощью наземного транспорта.

Кроме того, только за июль поступление налогов от сферы услуг увеличилось в 2,5

раза. Также, отметил глава «Астана ЭКСПО-2017», отмечается заметный рост субъектов малого и среднего бизнеса.

«Это предварительная информация, по итогам выставки мы вместе с акиматом представим окончательные цифры. Но уже сейчас мы прошли две трети пути и видим, насколько было дальновидным решение нашего президента о проведении выставки в это непростое время», - отметил Есимов.

Напомним, ранее, до открытия выставки, в своем выступлении глава государства Нурсултан Назарбаев отмечал, что ЭКСПО-2017 позволит сформировать мощный стимул для притока инвестиций, создать десятки тысяч рабочих мест. «Страна получит мультипликативный эффект от инвестиций в строительство, туристическую инфраструктуру, гостиничный бизнес. Главным является не сам факт проведения выставки, важно прояснить, какую большую пользу для народа и страны оно принесет в конечном итоге», - сказал президент.

В строительстве объектов выставки было задействовано 366 отечественных товаропроизводителей и заключено договоров на 52,5 млрд. тенге. За счет этого было создано порядка 50 тысяч рабочих мест.

Как отметил Есимов, выставка стала не только драйвером экономического роста страны и притока инвестиций, но и позволила значительно повысить узнаваемость Астаны и Казахстана в мире, а также способствовала обмену опытом между странами как в области инновационных разработок, так и в сфере культуры.

«Тема выставки вызвала большой интерес, каждый день у нас проходят национальные дни, всего в выставке участвуют представители 115 стран и более 20-ти международных организаций, которые представляют инновационные разработки в своей области», - сказал Есимов. – 4 августа мы уже зафиксировали 2-миллионого посетителя выставки. Что касается непосредственно самих посещений международных павильонов, то их количество уже перевалило за 15 миллионов».

Международная выставка завершится 10 сентября. После ее окончания на базе выставки будут работать IT-центр и Международный центр развития «зеленых технологий» под эгидой ООН.