Директора госпредприятия в Темиртау обвиняют в хищении бюджетных средств

Директора коммунального государственного предприятия «Окжетпес-Т» (Темиртау) Ерлану Утешеву вменяется хищение внебюджетных денег. В акимате Темиртау пояснили, что из городского бюджета в «Окжетпес-Т» были перечислены полмиллиарда тенге, которые отозвали назал, сообщает Казинформ.

«Контролирующие органы признали, что выделение денег на закуп труб для проведения капитального ремонта магистрали должно осуществляться путем проведения тендера. Сотрудники акимата тут же исправили ошибку и возвратили средства в бюджет. Негативных последствий в виде растраты бюджетных денег это не повлекло», - сказала представитель пресс-службы Темиртау Ольга Горячева.

Глава предприятия Ерлан Утешев, как сообщается, произвел закуп труб на средства, собранными потребителями при оплате коммунальных услуг. Именно этими деньгами рассчиталось предприятие за трубы, которые оказались ржавыми и непригодными. «Ни один тенге из бюджета не ушел. Несмотря на то, что «Окжетпес-Т» является государственным учреждением, хищение произошло не бюджетных денег, а собранных с населения за коммунальные платежи», - сообщила Ольга Горячева.

По данным следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, директор предприятия «Окжетпес-Т» Ерлан Утешев и менеджер компании «Kaz Temir stell» купили старые непригодные трубы и выдали их за новые. Сотрудники Нацбюро отправили трубы на экспертизу в Национальный центр экспертизы и сертификации. В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии.

Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государственной компании «Окжетпес-Т» причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге. Судебные слушания продолжаются.



