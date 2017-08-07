Следствие считает, что корпорация перевела большие суммы на счета подруги экс-президента Южной Кореи
Прокуроры запросили для фактического руководителя Samsung 12 лет тюрьмы
Фото с сайта IGuides.ru

В Южной Корее прокуроры просят приговорить наследника бизнес-империи Samsung Ли Чжэ Ёна к 12 годам лишения свободы, сообщает AP.

В феврале его, как руководителя Samsung, обвинили в даче взятки размером 43 млрд вон ($36,42 млн) организациям, связанным с подругой президента Цой Сун Силь, в обмен на поддержку со стороны государства сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 году.

По версии следствия 22 млрд вон из этой суммы Samsung заплатил по контракту с германской консалтинговой фирмой, которая принадлежит Цой, незаконно перечислил этой же компании миллиарды вон, которые в итоге пошли на оплату занятий конным спортом дочери Цой. Еще около 20,5 млрд вон Samsung пожертвовал двум некоммерческим фондам, которые могут быть связаны с Цой (прокуратура также расценивала это как взятку). В результате Национальный пенсионный фонд страны одобрил сделку с Cheil Industries. Представитель специальной следственной группы заявил, что у следствия есть доказательства, что эти выплаты были взятками и что президент и ее подруга делили эти доходы между собой.

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