Прокуроры запросили для фактического руководителя Samsung 12 лет тюрьмы

В феврале его, как руководителя Samsung, обвинили в даче взятки размером 43 млрд вон ($36,42 млн) организациям, связанным с подругой президента Цой Сун Силь, в обмен на поддержку со стороны государства сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 году.

По версии следствия 22 млрд вон из этой суммы Samsung заплатил по контракту с германской консалтинговой фирмой, которая принадлежит Цой, незаконно перечислил этой же компании миллиарды вон, которые в итоге пошли на оплату занятий конным спортом дочери Цой. Еще около 20,5 млрд вон Samsung пожертвовал двум некоммерческим фондам, которые могут быть связаны с Цой (прокуратура также расценивала это как взятку). В результате Национальный пенсионный фонд страны одобрил сделку с Cheil Industries. Представитель специальной следственной группы заявил, что у следствия есть доказательства, что эти выплаты были взятками и что президент и ее подруга делили эти доходы между собой.