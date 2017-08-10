Два человека погибли в результате крушения самолёта близ Алматы

Во время учебно-тренировочного задания близ города Алматы разбилось воздушное судно «Технам 2002». В результате падения погибли пилот-инструктор и курсант, сообщает в четверг агентство Sputnik Казахстан.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км. от аэродрома Азем», — говорится в сообщении комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на расстоянии в 43 километрах от Алматы. «В настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию Казахстана», — отметили в ведомстве.