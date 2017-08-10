​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов

Национальный центр тестирования запустил сервис, в котором можно узнать результаты конкурса по присуждению образовательных грантов. На сайте уже опубликован новый список его обладателей, сообщает в четверг МИА «Казинформ».

Абитуриент сможет увидеть свой результат, введя индивидуальный идентификационный номер на странице https://res.testcenter.kz/#/login/2017/17.

Ранее министерство образования и науки сообщало, что в конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63 169 человек, в том числе 49 858 с казахским языком обучения, 13 311 - с русским языком обучения.

«Всего выделено 37 932 гранта. Из них 35 082 гранта для приема на первый курс и 2850 мест - на подготовительные отделения вузов. В разрезе направлений: 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 - на педагогические, 3150 - на медицинские специальности, 2682 - на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности», - сообщила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.