Мир за ночь. 13-14 августа 2017 года

Комментарий ЦРУ относительно возможности ядерной войны в Северной Кореей, новая военная программа Ирана, критика Трампа из-за столкновений в Шарлотсвилле и трения по поводу его президентства среди сотрудников Белого дома.

Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что в ближайшем будущем ядерной войны с КНДР не будет. Тем не менее, в интервью Fox News Помпео заявил, что ядерная программа Пхеньяна развивается угрожающе быстро, пишут Ведомости.

«Я слышал разговоры о том, что мы находимся на пороге ядерной войны. В моем распоряжении нет никаких данных разведки, которые говорили бы, что мы достигли такой ситуации», - приводит AFP его слова. При этом Помпео добавил, что существует реальная угроза ядерного удара по Денверу. Директор ЦРУ добавил, что не будет удивлен, если Северная Корея проведет еще одно ракетное испытание.

На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись заявлениями о нанесении показательных ударов. В частности, президент Дональд Трамп заявлял, что США готовы применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для того, чтобы покончить с ядерной угрозой со стороны КНДР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в сложившейся ситуации велик риск силового решения этого конфликта. «Если действительно будет применение силового сценария и если действительно все пойдет так, как сейчас пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Парламент Ирана одобрил законопроет, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом, сообщает BBC. Документ был разработан в ответ на новые санкции, которые США ввели против Тегерана в начале августа. Законопроект предусматривает выделение по 260 миллионов долларов на программу развития баллистических ракет и развитие так называемых сил "Кудс". Это подразделение Корпуса стражей исламской революции, действующее за рубежом. Оно, в том числе, принимало участие в боях в Сирии и Ираке.

Законопроект поддержали 240 из 244 членов парламента. Законопроект, в частности, накладывает санкции на чиновников США из военной и разведывательной сферы.

Во время акции протеста против ультраправых активистов в американском городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, 20-летний националист из Огайо Алекс Филдс на легковом автомобиле совершил наезд на демонстрантов. В результате один человек погиб, пострадали около 19, пишет Коммерсант. Мэр Шарлотсвилля Майк Сигнер в интервью CNN обвинил президента США Дональда Трампа в беспорядках в городе. По мнению мэра, он спровоцировал рост радикальных настроений своей предвыборной кампанией.

«Посмотрите на кампанию, которую он проводил, посмотрите на целый ряд неудачных попыток осудить, раскритиковать, умолчать»,— подчеркнул господин Сигнер. При этом мэр подчеркнул, что ситуация в Шарлотсвилле сложилась в целом из-за настроений на юге США и снижения толерантности в обществе. Он также высказал мнение, что беспорядки в Шарлотсвилле должны стать «поворотной точкой» в борьбе США с экстремизмом и расизмом.

Дональд Трамп, комментируя в субботу беспорядки в Шарлотсвилле, призвал к единству и осуждению ненависти. Как отмечает Sky News, многие раскритиковали его, посчитав, что Трамп должен был более четко осудить националистов. Так, мэр Шарлотсвилла Майк Сигнер заявил, что президент должен был конкретно «назвать зло по имени», а не сделав это, он только подлил масла в огонь расовой ненависти.

Спустя некоторое время в белом доме уточнили позицию Трампа: «Президент очень четко выразился в своем заявлении, что он осуждает все формы насилия, предубеждения и ненависти, и, разумеется, сюда входят ультраправые националисты, неонацисты, члены Ку-клукс-клана и любых других экстремистских групп. Он призвал к единству всей Америки», – сообщил представитель Белого дома.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, покинувший пост через 10 дней после назначения, дал первое интервью после увольнения. В разговоре с ABC News он заявил, что в Белом доме есть люди, которые стремятся избавиться от Дональда Трампа, пишет BBC.

"Что сейчас происходит в Вашингтоне: президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него", - сказал Скарамуччи. По его словам, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть люди, которые "не обязательно содействуют интересам президента или его повестке".