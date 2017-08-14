Среди них - выходцы из Центральной Азии
​ФСБ России задержала подозреваемых в планировании теракта в Москве
Фото с сайта youtube.com

В Московской области ФСБ задержала членов ИГИЛ, которые планировали теракты в столице. Атаки планировалось провести на транспортных средствах и крупных торговых площадках при помощи террористов-смертников, сообщает в понедельник издание Republic.

Среди задержанных как граждане России, так и выходцы из стран Центральной Азии. Точное число задержанных и их имена не уточняются. Среди них оказались два смертника и эмиссар «Исламского государства». На месте задержания ФСБ обнаружила лабораторию по производству взрывчатки.

Как сообщает Интерфакс, подготовка терактов была организована находящимися в Сирии главарями ИГ, «в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. - руководителем школы подрывников ИГ».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Равный доступ к морским портам на территории ЕАЭС просит обеспечить премьер Казахстана
Новости
Договор о пенсионном обеспечении на рынке ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году – премьер Кыргызстана
Новости
Более 60 барьеров существует на рынке свободной торговли ЕАЭС – Сагинтаев
Loading...
Просматриваемые
Новости
Чем больше стаж, тем выше пенсия – в Минтруда объяснили, как будут начислять пенсию с начала нового года
Новости
С сентября казахстанцы будут получать выписки от ЕНПФ в новом формате
Новости
​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов
Новости
В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае
Новости
В Казахстане подорожали медицинские услуги
Новости
В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры