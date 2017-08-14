​ФСБ России задержала подозреваемых в планировании теракта в Москве

В Московской области ФСБ задержала членов ИГИЛ, которые планировали теракты в столице. Атаки планировалось провести на транспортных средствах и крупных торговых площадках при помощи террористов-смертников, сообщает в понедельник издание Republic.

Среди задержанных как граждане России, так и выходцы из стран Центральной Азии. Точное число задержанных и их имена не уточняются. Среди них оказались два смертника и эмиссар «Исламского государства». На месте задержания ФСБ обнаружила лабораторию по производству взрывчатки.

Как сообщает Интерфакс, подготовка терактов была организована находящимися в Сирии главарями ИГ, «в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. - руководителем школы подрывников ИГ».