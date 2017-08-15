Аким сельского округа в Атырауской области оштрафован за получение взятки навозом

Суд установил, что для получения разрешительных документов на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство предприниматель обратился к акиму Аксайского сельского округа Джумахмету Доскалиеву, тот в свою очередь потребовал 300 мешков навоза, а затем еще 50 мешков за дополнительную документацию, сообщает пресс-служба Атырауского областного суда.

«Как установлено в суде, гражданин И. обратился к акиму Аксайского сельского округа Д.Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай. Однако аким, узнав, что тот является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе. Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но возникла необходимость получения еще дополнительной документации от акима. За что последний потребовал 50 мешков навоза.», – говорится в сообщении.

Стоимость взятки оценена в 206 750 тенге. Свою вину бывший аким признал. В результате рассмотрения дела, суд №2 города Атырау оштрафовал Доскалиева на 6 202 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.

Доскалиев возглавил Аксайский сельский округ в июне 2016 года, ранее он был заместителем акима Жумыскерского сельского округа города Атырау.