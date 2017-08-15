Казахстан будет по-новому привлекать инвестиции

В течение ближайших пяти лет правительство Казахстана прогнозирует рост валового притока инвестиций в экономику до 25% к уровню 2016 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Для этого в стране разработана Национальная инвестиционная стратегия, благодаря которой будет улучшен инвестклимат и реализованы новые подходы в этом направлении.

«Для улучшения инвестиционного климата в рамках исполнения поручения главы государства, совместно со Всемирным банком разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы. В Стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт», - рассказал Касымбек.

При успешной реализации документа, отметил министр, в течение пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 2016 года. А инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированные на экспорт - до 50%. Вместе с тем, ожидается рост внутренних инвестиций. В частности, объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора увеличится на 46%.

Совместно со Всемирным банком Мининвестиций и развития определили приоритетные отрасли, куда наиболее выгодно привлекать инвестиции. Это «отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (то есть металлургия, химия и нефтехимия), а также машиностроение. Вторая группа, это – «перспективные отрасли», такие как ИКТ, туризм и финансы.

«Данная группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе. При условии, что мы сможем усилить свои конкурентные позиции, данные отрасли могут продемонстрировать хороший потенциал для привлечения прямых инвестиций в страну», - пояснил Касымбек.

Министр также отметил, что за последние годы механизм государственно-частного партнерства стал одним из эффективных инструментов в мире для привлечения прямых иностранных инвестиций, особенно в капиталоемкие инфраструктурные и социальные проекты. Поэтому этот инструмент определён в стратегии в качестве одного из основных.

Что касается приоритетных стран для привлечения инвестиций, то их число достигает 36-ти, среди них США, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ.

«Для работы с каждой из этих приоритетных стран совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный план действий», - заверил министр.

Для достижения целей в рамках стратегии, продолжил рассказывать Касымбек, работа будет проводиться по двум основным направлениям – это улучшение инвестиционного климата Казахстана и реализация эффективных операционных мер и внедрение новых подходов привлечения инвестиций.

В рамках первого направления предуматривается повышение прозрачности и предсказуемости инсвестполитики. Для этого правительство планирует публиковать нормативно-правовые акты на английском языке.

Кроме того, предусмотрен комплекс мер по совершенствованию визового и миграционного режимов, условий по привлечению иностранной рабочей силы, а также налогового и таможенного законодательства. Планируется принятие мер по дальнейшему улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Вместе с тем в стране вновь усовершенствуют законодательство в сфере защиты прав инвесторов, выработают предложения по реформированию института инвестиционного омбудсмена, а также рассмотрят возможность обеспечения доступа иностранных инвесторов к судебной системе междунаародного финансового центра «Астана».

«Совместно с Генеральной прокуратурой будет разработан комплексный план по сокращению проверок деятельности инвесторов со стороны государственных органов. Также будет запушен новый инструмент отслеживания и систематической идентификации жалоб и проблем инвесторов. В случае возникновения проблем у инвесторов данная информационная система своевременно будет информировать соответствующие госорганы и министерство по инвестициям и развтию», - рассказал Касымбек.

Для эффективной оценки деятельности государственных органов по реализации стратегии, а также обеспечения участия общественности и самих инвесторов в данный процесс ежегодно с 2018 года будет проводиться детальный анализ хода ее реализации и социальный опрос. По их итогам будет опубликован «Ежегодный доклад о состоянии инвестиционного климата Казахстана».

Что касается второго направления, то в стране будет создана специализированная нацкомпания по инвестициям «Кazakh Invest» с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов. «Кazakh Invest» будет работать с инвесторами по принципу «одного окна», внедрена информационно-мониторинговая система инвестиционных проектов, которая «полностью исключит «выпадение» каких-либо проектов без качественной и полноценной проработки до начала реализации». Для эффективной работы с инвесторами и мониторинга реализации инвестиционных проектов будет внедрена карта инвестиционных проектов с интеграцией в информационно-мониторинговую систему.

«Карта инвестиционных проектов будет разделена на две группы: перспективные инвестиционные проекты для предложения инвесторам и реализуемые проекты, на которые уже привлечены инвесторы. Карта инвестпроектов станет главным инструментом мониторинга реализации инвестпроектов, а также эффективной системой оценки работы госорганов, нацкомпаний и акиматов в сфере привлечения инвестиций», - пояснил министр.