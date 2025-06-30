​Экс-командующий войсками «Восток» Куанышбек Уштаев взят под стражу

Он подозревается в присвоении средств в особо крупном размере
Бывший командующий войсками регионального командования «Восток» Куанышбек Уштаев взят под стражу. Он подозревается в присвоении средств в особо крупном размере, сообщил в понедельник официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
Еще по теме:
- Главу департамента госимущества Алматинской области Ануара Абенова подозревают в мошенничестве - Антикор
- Токаев реорганизовал агентство по противодействию коррупции
- В Акмолинской области суд вынес приговор за хищение денег, выделенных на переселение жителей из зоны подтопления
- Бывший управляющий директор нефтесервисной компании «Кезби» осужден на 10 лет
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые