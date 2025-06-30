​Экс-командующий войсками «Восток» Куанышбек Уштаев взят под стражу

Бывший командующий войсками регионального командования «Восток» Куанышбек Уштаев взят под стражу. Он подозревается в присвоении средств в особо крупном размере, сообщил в понедельник официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

«Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток" генерал-майора в отставке. Он злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного завладел его денежными средствами в особо крупном размере», – сообщил Бигайдаров.

По его словам, преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана «якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров». В результате, с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Параллельно следствие проверяет его возможную причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.