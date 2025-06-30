В Алматы около 20 человек протестуют у офисов компаний, обещавших отправить их на заработки в Великобританию

В Алматы около 20 человек из разных городов собрались на акцию протеста у офисов компаний ТОО «Future Progress», ТОО «Career Network», обещавших отправить их на сельскохозяйственные работы в Великобританию. Они заплатили компаниям по 750 тысяч тенге, но не были трудоустроены в предусмотренные договором сроки. Оформить возврат средств пострадавшим не удается даже после того, как суд встал на сторону некоторых из них, обязав компанию вернуть деньги.

По словам Андрея Ушакова, юриста, представляющего интересы двоих пострадавших, отделы возврата этих компаний находятся по одному и тому же адресу, а сами компании, как он предполагает, могут быть взаимосвязаны.

Майя Сейитбекова хотела уехать на сезонные заработки в Великобританию, ей обещали, что она сможет зарабатывать там от 1 до 1,5 млн тенге. Женщина оплатила 690 тыс. тенге, их она взяла в рассрочку. За эти деньги компания должна была помочь ей заполнить анкету, подготовить ее к собеседованию, оформить визу, найти работодателя и провести с ним онлайн-собеседование.

Уже подписав договор с компанией, женщина узнала, что беременна. В ТОО «Career Network» ей сказали, что не смогут отправить ее на сезонные работы на двухмесячном сроке беременности и предложили оформить возврат средств.

«Они ответили только на одно заявление в письменной форме, что по графику три месяца будут отдавать деньги по частям за удержанием 250 тыс. Деньги не возвращались. Месяц прошел, я ждала деньги, они так и не поступили», – говорит Сейитбекова.

Затем женщина обратилась к юристу, в январе этого года суд встал на ее сторону и обязал компанию выплатить деньги.

«С тех пор я жду с января пять месяцев. Сказали, дело передали частному судебному исполнителю, но возврата нет. Пишу им, звоню, они не отвечают, – говорит Сейитбекова. – В крайнем случае мы хотим собраться и подать заявление, чтобы возбудили уголовное дело».

Венера Ишенкулова из Астаны вместе с сестрой отдали 1,4 млн тенге за возможность уехать на сезонные работы в Великобританию. Женщина взяла эти деньги в кредит. По ее словам, сделать это ей посоветовал сотрудник компании. Однако после ней даже не провели собеседования.

«Прошло уже полтора года, не берут телефон, ответа нет. Я приехала из Астаны с травмой ноги. Что я буду делать теперь?», – сказала она.

Рауан приехал из Сарыозека. Он планировал уехать вместе с женой и родственником. За троих они суммарно заплатили 2,1 млн тенге.

«Сейчас нет ни денег, ни работы. <...> Наше требование: верните деньги, нам уже не нужна от них никакая работа», – говорит он.

Молодой человек намерен обратиться в суд: «В этой компании нам сказали, что мы поедем в мае по договору. Потом жена уволилась с работы, у нее сейчас нет работы из-за этой компании».

29-летный Акжол из Алматы также говорит, что узнал о возможности поехать на заработки за границу через Instagram. В январе этого года он подписал договор, ему обещали поездку в мае.

«Я пришел 6 января, узнал о компании через инстаграм. Подписали договор в январе, они мне сказали, что я поеду в мае в Англию. Зарплата будет 1-1,5 млн тенге. Потом я пришел 20-го мая, спросил, когда поедем? Ответ не дали, на Вотсапп вообще не отвечали. Пришел в офис, мне сказали в мае-июне будет собеседование, но мы так и не уехали», – рассказал он.

Акжол, как и многие, заплатил компании 750 тыс. тенге, взяв их в рассрочку.

«У меня много кредитов. Я пойду в суд. Мне нужно вернуть деньги. Они обманули много казахстанцев», – сказал он.

Собравшиеся у отдела возврата пострадавшие вызвали полицию. Один из сотрудников был задержан для допроса. После этого представительница компании запустила оставшихся пострадавших в кабинет и записала их данные.

Представители компании Future Progress отказались комментировать ситуацию «Власти». Сотрудники Career Network отсутствовали в отделе возврата компании.