Назарбаев обсудил с Есимовым дальнейшую судьбу объектов ЭКСПО в Астане

Глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов доложил президенту о росте посещаемости выставки: на сегодня ее посетили 2,5 миллиона человек, количество посещений международных павильонов достигло 20 миллионов. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, отметил рост экономических показателей Астаны в период проведения международной выставки ЕХРО, сообщается на сайте Акорды.

«За три месяца выставку должно было посетить 2 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составил 2,5 млн посетителей. Количество посещений международных павильонов должно было составить не менее 5 млн, в настоящее время он достиг отметки в 20 млн. Самый популярный павильон среди посетителей – сфера «Нур Алем». По состоянию на сегодняшний день в ней побывало 831 тыс туристов. Ожидается, что к концу выставки этот показатель достигнет отметки в 1 млн. С момента открытия на «ЭКСПО-2017» проведено 68 национальных дней. Кроме этого, выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 60 министров и их заместителей», – рассказал председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов.

По его данным в минувшие месяцы заметно выросли показатели в сфере туризма: количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, их заполняемость достигла отметки в 60%.

На территории выставки, проинформировал Есимов президента, в будущем планируется разместить международный финансовый центр «Астана», парк IT-стартапов. Несколько выставочных павильонов могут быть сохранены в качестве «наследия ЭКСПО».

Выставка продлится до 10 сентября.