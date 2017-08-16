​Тенге держится на уровне 332,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 332,56, показав рост на 0,29 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $28,6 млн., показав снижение на $46,2 млн. по сравнению с результатами торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $51,1 за баррель. Цены на нефть начали слабо расти на вечерних торгах во вторник после падения до трехнедельного минимума днем ранее. Как пишут Ведомости, Негативное влияние на рынок в понедельник оказывали опасения относительно растущего производства в странах – членах ОПЕК и добычи сланцевой нефти в США, сообщает MarketWatch.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда – 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн баррелей в сутки.

В то же время некоторую поддержку рынку оказывают новости о сокращении добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара почти на треть из-за ограничения объемов отгрузки из ливийского порта Зуэйтина в связи с забастовкой портовых служащих.