Прежний аким Владимир Устюгов ушел на пенсию
Новым акимом Турксибского района Алматы назначен Павел Кулагин

В среду аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима Турксибского района города - им назначен Павел Кулагин, сообщает пресс-служба акимата.

31-летний Кулагин в разные годы работал в акиматах Костанайской области и Астаны, был акимом двух районов столицы, руководил управлением коммунального хозяйства Астаны. С 2016 года был госинспектором администрации президента.

Павел Кулагин – сын Сергея Кулагина, бывшего акима Костанайской и Акмолинской областей, бывшего министра сельского хозяйства и депутата сената. В этом году Кулагин-старший ушел на пенсию.

Прежний аким Турскибского района Владимир Устюгов также ушел на пенсию, уточнила пресс-служба акимата. Он возглавлял районный акимат почти 10 лет.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов
Новости
В Жамбылской области начальник управления полиции нанес ножевые ранения своим коллегам в ходе драки
Новости
В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае
Новости
Мир за ночь. 13-14 августа 2017 года
Новости
​Один из сообщников Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Новости
Российский эксперт раскритиковал Казахстан за отсутствие ВИЭ в Астане