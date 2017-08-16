Новым акимом Турксибского района Алматы назначен Павел Кулагин

В среду аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима Турксибского района города - им назначен Павел Кулагин, сообщает пресс-служба акимата.

31-летний Кулагин в разные годы работал в акиматах Костанайской области и Астаны, был акимом двух районов столицы, руководил управлением коммунального хозяйства Астаны. С 2016 года был госинспектором администрации президента.

Павел Кулагин – сын Сергея Кулагина, бывшего акима Костанайской и Акмолинской областей, бывшего министра сельского хозяйства и депутата сената. В этом году Кулагин-старший ушел на пенсию.

Прежний аким Турскибского района Владимир Устюгов также ушел на пенсию, уточнила пресс-служба акимата. Он возглавлял районный акимат почти 10 лет.