Масштаб реконструкции инженерных сетей в Алматы бьет все рекорды - акимат

В 2017 году в Алматы объем строительства инженерных сетей достиг исторического максимума, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима города Ерлана Аукенова.

«В этом году протяженность тепловых сетей Алматы, реконструируемых в межотопительный период, достиг исторического максимума. Порядка 30 км магистральных сетей не перекладывали даже в советский период - обычно меняли не более 12-15 км трубопроводов», - заявил Аукенов в ходе проведения штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В акимате надеются, что эти беспрецедентные меры позволят сократить общую изношенность городских магистральных трубопроводов сразу почти на 10%.

Аукенов также обратил внимание, что строители бьют рекорды также по возведению новых водоводов и канализации. По его словам, в 2017 году на возведение и реконструкцию 317 км сетей водопровода и 265 км канализации в Алматы было выделено 25,5 млрд тенге.

«Работы по модернизации идут с опережением графика, их выполнение на сегодняшний день составляет 55% по водопроводным сетям и 59% - по водоотведению», - заверил Аукенов.

«По завершению нового строительства, к концу года протяженность водопроводных сетей в Алматы увеличится на 11,8% - с 3 165 км до 3 539 км, а канализационных каналов - на 20,7% с 1 619 км до 1 955 км. Ввод в эксплуатацию 284 км нового водопровода даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов в Алматы, где проживают более 175 тыс. человек», - заметил замакима.

Аукенов подчеркнул, что в целом уровень подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в Алматы на сегодняшний день превысил 63% по всем инженерным сетям. И этот процесс, по его уверениям, идет с опережением графиков. Замакима добавил, что если в 2016 году в городе было отремонтировано и модернизировано 12,3 км теплопроводов, то в течение межотопительного периода 2017 года запланировано обновить теплосетей в 2,6 раза больше.