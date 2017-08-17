Сотрудница алматинского зоопарка подозревается в хищении 32 млн тенге

16 августа 2017 года Медеуским районным судом №2 горола Алматы санкционирован арест гражданки, подозреваемой в хищении и присвоении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КГКП «Алматинский зоологический парк», сообщает в четверг прокуратура Медеуского района города.

Следствием установлено, что подозреваемая, являясь бухгалтером-кассиром зоопарка, материально-ответственным лицом, в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года путем удаления с компьютера сведений о реализации билетов за оказанные услуги присвоила 32,4 млн тенге.

Досудебное производство уголовного дела по ст.189 ч.4 п.2 и ст.241 УК РК осуществляется службой экономических расследований департамента государственных доходов по городу Алматы, проведены соответствующие экспертизы.

В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальной прокурор, осуществляющий надзор с начала расследования до завершения уголовного процесса в суде, говорится в сообщении.