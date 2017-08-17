Высокую долю смертности при ДТП отмечают в Минздраве

Ухудшение некоторых показателей деятельности «Скорой помощи» отметил в четверг в ходе коллегии по итогам первого полугодия вице-министр здравоохранения Алексей Цой. По его словам, в семи регионах наблюдается стопроцентная «догоспитальная летальность» из числа всех умерших в дорожно-транспортных происшествиях. Он также отметил высокую изношенность транспорта санитарной авиации.

«Анализ деятельности «Скорой» медицинской помощи показал ухудшение некоторых показателей в регионах. Доля догоспитальной летальности в случае травм, полученных в результате ДТП за 6 месяцев 2017 года составило 84,5%. При этом, стопроцентная догоспитальная летальность из числа всех умерших в ДТП отмечается в семи регионах: Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, а также в городах Астана и Алматы», - заявил Цой.

В связи с этим, по его мнению, необходимо провести более тщательный анализ для «выявления причин и принятия соответствующих мер».

«Эту работу надо провести совместно с республиканским центром санитарной авиации», - считает вице-министр.

В тоже время, сообщил он, обеспечение санитарным транспортом в республике является довольно высоким и составляет 96%. Однако, уровень его износа составил 56%.