Не менее 13 человек погибли, преступник может удерживать заложников в ресторане
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Полиция назвала терактом наезд грузовика на людей в Барселоне
Фото CNN

Полиция назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей на центральной улице Барселоны Рамбла, сообщается о многочисленных пострадавших, передает CNN.

По разным данным, от одного до двух человек, находившихся в грузовике, взяли заложников в турецком ресторане неподалеку от места теракта. Телеканал Дождь со ссылкой на El Periodico пишет, что полиция ведет переговоры с террористом.

Станции метро в районе нападения закрыты, полиция просит жителей и туристов укрыться в зданиях.

Полиция Каталонии подтвердила, что в результате теракта есть погибшие, их точное число неизвестно - местные СМИ приводят различные данные. Издание Cadena Ser сообщает о 13 погибших в результате атак, такие же данные приводит Reuters. Десятки людей пострадали.

По информации испанских СМИ, грузовик проехал не менее полукилометра по тротуару, сбивая прохожих.

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