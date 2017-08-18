ЦИК разработал изменения в законодательство о проведении выборов и республиканского референдума

Упорядочить регистрацию избирателей, особенно тех, кто имеет временную регистрацию, повысить заработную плату членам избирательных комиссий во время электорального периода и ряд других поправок предлагают внести в законодательство «О выборах» и «О республиканском референдуме». Соответствующие концепции законопроектов презентовал в пятницу на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции заместитель председателя ЦИК Республики Казахстан Владимир Фоос.

«Хочу проинформировать о направлениях, которые мы хотим внести в закон «О выборах». Это касается образования избирательных комиссий из представителей только политических партий. Мы предполагаем, чтобы члены ЦИК приостанавливали членство политических партий на время работы ЦИК. Мы предлагаем увеличить состав участковых избирательных комиссий в зависимости от количества избирателей на избирательных участках для распределения нагрузки между членами комиссий», - рассказал Фоос.

Кроме того, в Центризбиркоме планируют повысить зарплату членам комиссий во время электорального периода, определить, что в составе комиссии должно быть не более половины работников одной организации.

«Это вечное замечание ОБСЕ, - подчеркнул зампред Центризбиркома. – А также уточнить, кем созывается первое заседание комиссии после выборов в маслихаты - неясность в законе - вечная путаница. Уточнить полномочия членов с правом совещательного голоса, есть у нас такие от политических партий, которые не смогли иметь своих представителей в комиссии. Определить отзывы аккредитации международных наблюдателей, потому что мы уже сталкивались с такими делами. В законе у нас это не прописано. Определить, как пересматриваются границы округов и участков, что нет в законе. Упорядочить регистрацию избирателей. Вы знаете, что с состоянием регистрации избирателей у нас проблемы, сейчас у нас появилась временно зарегистрированные граждане - нужно думать, что делать с ними», - добавил он.

Необходимо также определить изменения или дополнения в цикле агитации. В частности, по тиражам в СМИ, которые «плавают» «в зависимости от того или иного кандидата».

«Много вопросов стало, как упорядочить или определить работу с интернет-ресурсами. Эту работу надо каким-то образом обозначить, - считает Фоос. - Предложить, чтобы гарантии государства для выступления кандидатов в СМИ были выражены в денежном выражении, а не как сейчас, потому что исполнять то, как написано сейчас у государства средств не хватит. Определить, как проходит агитация в воинских частях. Уточнить сроки доставки избирательных бюллетеней».

Что касается поправок в законодательство «О республиканском референдуме», то его необходимо привести его в соответствие с нормами, которые прописаны в законе «О выборах». То есть, определить сбор подписей, оплату инициативной группы, срок действия инициативной группы по инициативе референдума, определить, что такое представители от регионов, которые будут участвовать.

«Естественно, уточнить и привести в соответствие с полномочиями избирательных комиссий с законом «О выборах. Это основные направления, которые мы хотим предусмотреть в двух законах», - заключил Фоос.

Отметим, что поправки в законодательство о выборах в последний раз вносились в 2007 году, а законодательство о республиканском референдуме не менялось с 1999 года.