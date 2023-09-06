Центризбирком готов к проведению референдума по вопросу строительства АЭС

В центральной избирательной комиссии готовы к проведению общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, даже если его назначат на этот год, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса член ЦИК Шавкат Утемисов.

«Все необходимые подготовительные работы, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, – все в плановом режиме (ведется – В.). Мы готовы (к проведению референдума – В.)», - сказал Утемисов, заверив, что ЦИК готовится к проведению референдума.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли ЦИК готов, если референдум пройдет в этом году, он ответил утвердительно: «Мы будем готовы».

Напомним, 1 сентября в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос строительства АЭС будут решать все граждане страны. Для этого будет проведен референдум, о дате которого будет сообщено позже.