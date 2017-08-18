Компания из ОАЭ намерена построить в Южном Казахстане завод по переработке мусора

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов «Schneider & Danzey FZC» намерена построить в Южно-Казахстанской области (ЮКО) завод по переработке твердо-бытовых отходов. Об этом стало известно в ходе встречи акима ЮКО Жансеита Туймебаева с руководителями этой компании Йоргом Шнайдером и Крейгом Дензином, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

«Наша цель – построить в Южно-Казахстанской области завод по переработке твердо-бытовых отходов. При этом наша компания планирует работать в двух основных направлениях. Первое из них – переработка бытовых отходов, второе – развитие зеленой экономики. Наш проект является экологически безопасным и выгоден обеим сторонам», - сказал Шнайдер.

Глава ЮКО Туймебаев отметил, что предложения о строительстве подобного завода уже поступали. «Однако многие из них так и остались на бумаге. Теперь стоит вопрос о скорейшем строительстве и реализации данного проекта. При этом местные власти создадут специальную рабочую группу, и сформируют график для реализации этого проекта», - сказал Туймебаев.

«Увеличение численности населения вызывает производство большего количества товаров потребления, а значит и отходов. Глава региона предложил инвесторам построить данный завод на подъезде к городуТуркестан или Кентау, либо в Сарыагашском или Мактааральском районах. Согласившись с предложением главы региона, иностранные предприниматели выразили намерение специально посетить эти территории», - добавили в пресс-службе акима ЮКО.