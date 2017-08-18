Об этом пишет испанская El Pais, ссылаясь на источники в правоохранительных органах
Теракт в Барселоне могла подготовить ячейка из 12 человек
ФОТО REUTERS

Испанские правоохранители считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе подготовила ячейка из 12 человек. Об этом со ссылкой на неназванные источники написала El Pais, сообщает Meduza.

Ранее стало известно, что ответственность за теракт в Барселоне на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Пятерых нападавших убили в Камбрильсе в ночь на 18 августа. Еще троих подозреваемых задержали. В розыске остаются четверо предполагаемых террористов, один из которых — водитель фургона, сбившего пешеходов в Барселоне.

Водителем, по неподтвержденным данным, мог быть 17-летний Муса Укабир — младший брат задержанного Дриса Укабира. Паспорт Дриса Укабира использовали для аренды фургона.

17 августа в центре Барселоны белый автофургон врезался в толпу, затем скрылся с места. В результате погибли 13 человек, еще порядка 100 получили ранения. На данный момент известно об аресте трех подозреваемых.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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