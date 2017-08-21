Мир за ночь. 20-21 августа 2017 года

Ожидание заявления Трампа об отправке 4000 военных США в Афганистан, не менее 4 погибших на промышленной выставке в Сирии, детали организации теракта в Испании, требование Ирана выплатить компенсацию за использование химического оружия США и новая функция YouTube

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп 21 августа планирует рассказать о новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану, пишет Коммерсант. «Дональд Трамп обратится завтра (21 августа) к ВС страны и американскому народу в 21:00 (07:00 по времени Астаны, 22 августа) из Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния) и предоставит обновленную информацию о дальнейших шагах Америки в Афганистане и Южной Азии»,— заявила Сандерс.

По данным телеканала CBS, Трамп может объявить об увеличении американского контингента в Афганистане и отправке в эту страну дополнительно около 4000 военнослужащих. Как рассказали телеканалу источники в администрации президента, ожидается, что он «настойчиво подтолкнет» власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам. При этом отмечается, что в качестве наиболее жестких мер Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО.

Ранее Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater (ныне — Alkemi), представил властям США свой двухлетний план наведения порядка в Афганистане. Если Вашингтон примет его предложение, то сможет сэкономить до $40 млрд в год.

Террористы устроили стрельбу на международной промышленной выставке в Дамаске, сообщают Ведомости. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате инцидента погибли как минимум четыре человека, еще несколько получили ранения.

В момент обстрела выставка еще не открылась. По данным агентства, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска - Гуты. Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в Ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году.

В этом году в выставке принимают участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Посетят выставку до 70 000 человек.

«Исламское государство» доставило в Испанию оборудование для терактов через сеть компаний в столице Уэльса Кардиффе. Это следует из документов ФБР, с которыми ознакомилась The Sunday Times, пишет издание Republic.

В частности, ИГИЛ направило в Испанию беспилотники, с помощью которых боевики установили «целевые местоположения». Одной из фирм-посредников была Advance Technology Global. По предварительным данным издания, она зарегистрирована на вымышленного человека с именем Питер Сорен, числящемся акционером и главой компании.

Как пишет The Sunday Times, под этим псевдонимом, предположительно, скрывается Сифум Суян – IT-специалист родом из Бангладеш, который в 2014 году уехал со своей семьей из Уэльса в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Суян занимался разработкой хакерских атак «Исламкого государства» и участвовал в создании оружия. Позднее его убили в Ракке.

Кроме того, через компании в Уэльсе ИГИЛ отправило около $7,7 тысяч связанному с «Исламким государством» Мохамеду Элшинави в американский штат Мэриленд.

Вечером 17 августа фургон въехал в прохожих на бульваре Рамбла в Барселоне, позднее автомобиль врезался в пешеходов в Камбрильсе. Погибли 14 человек, 130 граждан 24 стран были ранены.

Иранский суд потребовал от США выплатить компенсацию пострадавшим при атаках с использованием химического оружия, которые проводили войска президента Ирака Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, сообщает Коммерсант. По данным агентства Fars, иранские власти оценили размер компенсации в $245 млн.

«Пострадавшие от бомбежек с применением химического оружия подали иски, и суд принял решение по 18 гражданам из числа тех, кто пострадал или умер»,— заявил представитель иранского суда Мосхени Эджеи.

Во время ирано-иракской войны США оказывали поддержку Ираку. Она выражалась в экономической помощи и поставках иракской армии вооружений. В опубликованных после войны документах сената США, в числе поставок значились микроорганизмы и материалы, схожие с обнаруженными экспертами ООН в остатках иракского химического оружия. Это оружие армия Саддама Хусейна использовала в боевых действиях против Ирана.

YouTube начал показывать части пользователей специальный раздел «Срочные новости», пишут Ведомости. Таким образом компания продолжает настраивать плейлисты для тех, кто имеет зарегистрированный аккаунт в Google. Пока непонятно, каким образом Google отбирает новости для этой страницы - по рейтингу или вручную.

Для большинства пользователей YouTube — это место, где можно быстро посмотреть интересные видео. Но по мере того, как ресурс становится старше, он все больше тяготеет к медиа, пишет Techcrunch, а свободную нишу пользовательских видео занимают теперь Facebook и Twitter.

В июне этого года YouTube заявлял, что ежемесячная аудитория зарегистрированных пользователей сервиса составляет 1,5 млрд человек. Запуск рубрики «Срочные новости» может привести к созданию партнерских проектов Google с различными крупными каналами новостей. По данным Techcrunch, создание такой единой платформы дает Google большое преимущество перед другими сервисами.