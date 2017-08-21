​Тенге торгуется по 332,25 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 332,25, показав снижение на 0,39 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $47,5 млн., показав рост на $25,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $52,7 за баррель. Как пишет Reuters, в пятницу вечером котировки поддержали данные о постепенном выравнивании баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, а также ослабление доллара.

Среди других факторов поддержки – ожидаемый рост спроса на сырьё в Азии, в том числе в Китае и во Вьетнаме, во второй половине этого года. «Мы рассчитываем, что Китай увеличит импорт нефти в годовом сравнении на 700 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2017 года», – сказали аналитики FGE. Импорт нефти Вьетнамом достигнет рекордной отметки в августе за счёт расширения мощностей переработки, говорят трейдеры.