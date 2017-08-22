Задержан московский режиссер Кирилл Серебренников

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников задержан как подозреваемый в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на театральный проект «Платформа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на Следственный комитет России.

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщает сайт комитета. Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения.

Издание напоминает, что по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», режиссер был допрошен как свидетель еще 23 мая. До этого в «Гоголь-центре» прошли обыски. «Дождь» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что следователи хотели добиваться ареста Серебренникова, но получили сверху указание его не трогать, после того как за него заступились высокопоставленные чиновники и политики, в том числе и из правительства.

В начале августа режиссер сообщил Sueddeutsche Zeitung, что у него отобрали загранпаспорт, хотя он проходит только свидетелем по делу. Он выразил недоумение в связи с тем, что в сентябре ему нужно ехать в Штутгарт для работы над постановкой оперы «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, но выразил надежду, что все образуется.