В трех областях объявлено штормовое предупреждение

Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем, поэтому в ближайшие дни на большей территории страны погода будет без осадков. На востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, прогнозирует Казгидромет.

«23-25 августа в Кызылординской области местами сохраняются северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, пыльная буря. 23 августа на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра восточного, юго-восточного направления 15-20 м/с. Днем 23 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара 35 градусов», - предупреждает Казгидромет.

По данным синоптиков, температурный фон ночью на западе, северо-западе - до 10-23 тепла, днем - до 27-38 тепла, на севере, центре и востоке ночью - 5-15, днем - 23-35 тепла, на юге, юго-востоке - ночью 10-20, днем - 22-35 тепла.

В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение: 22 августа ожидается ветер с порывами 25 м/с и пыльная буря.