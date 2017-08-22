Ремонт магистральных улиц в Алматы завершен - акимат

Средний ремонт дорожного полотна улиц города Алматы из запланированных 151 км произведен на всех магистральных улицах. На 85 улицах районного значения ремонтные работы завершатся к октябрю, произведены устройство и ремонт 26 км тротуаров из 32 запланированных, сообщает во вторник пресс-служба акимата города.

В акимате сообщают, на улицах Шевченко и Кунаева, где был произведен демонтаж рельсов, движение уже открыто, ведется обустройство тротуаров, арычных лотков и велодорожек, являющихся частью велокоридора от мкр. Орбита до Зеленого базара. Городские власти информируют, что на участке капитального ремонта ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая также открыто движение, ведется обустройство тротуаров и велодорожек. Кроме этого, завершаются работы по капитальному ремонту ул. Жандосова на участке протяженностью 2,8 км, ведется устройство дорожной одежды на проезжей части, тротуаров и велодорожек.

«Вместе с тем, в городе ведутся работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, Хмельницкого и строительству нескольких транспортных развязок. Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через р.Есентай по проспекту Абая, движение с северной стороны будет открыто 1 сентября, с южной – 1 октября», - говорится в распространенном пресс-релизе.

В акимате напоминают, что по улице Аскарова западнее пр. Аль-Фараби проводится реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3,5 км, которая уже в сентябре позволит обеспечить порядка 200 тыс. жителей питьевой водой. Открытие движения на этом участке запланировано на 30 августа.

«На участке ул. Толе би протяженностью 1,6 км работы (по реконструкции теплосетей - V) ведутся в усиленном режиме, при этом полностью соблюдается технологический процесс. Работы планируем завершить 25 сентября. По Толе би с поворотом на Масанчи до Карасай батыра сдадим в конце августа. Также по Маметова и Казыбек би», - приводит акимат слова генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети» Ерболата Амангалиева.

Напомним, до начала нового отопительного сезона в Алматы будет реконструировано более 32 км тепловых сетей. Работы ведутся с применением новых предизолированных труб, срок службы которых составляет 40 лет, подчеркивают в акимате.

В 2017 году в городе выделены средства на возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации. Ввод в эксплуатацию 284 км новых водопроводных сетей даст возможность к осени подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов, где проживают более 175 тыс. человек.

