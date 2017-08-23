В преддверии Дня конституции в Алматы усилят меры безопасности

Накануне празднования Дня конституции департамент внутренних дел Алматы усилил работу полицейских служб для поддержания правопорядка в городе. Отработка полиции продлится с 23-го по 25-е августа включительно, сообщает пресс-служба департамента.

В ближайшие дни количество полицейских патрулей на улицах Алматы будет увеличено; будут проведены несколько рейдов на рынки и торговые площади; миграционная служба будет также проверять иностранцев:

«В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование. В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции. Кроме того, запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка. Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями. Параллельно представители миграционной службы проводят работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства», – сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.