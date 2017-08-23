Акишев больше не чувствует давления, Нацбанку стало комфортно работать

«Поддержка президента, и все слова, которые были произнесены на заседании правительства – я очень благодарен за это. На самом деле, работая на рынке, который после кризиса действительно испытывает проблемы, довольно сложно. (Из-за них акционеры отдельных участников рынка – V) сталкиваются с тем, что необходимо инвестировать в свои компании значительные ресурсы, и, естественно, многим это не нравится. Понятно, что уровень определённых проблем они видят и в действиях регулятора, хотя на самом деле, наверное, здесь речь идёт об изменении среды. В первую очередь то поручение, которое было произнесено главой государства – это поддержка нынешней политики Нацбанка. А если детально говорить конкретно о влиянии, сейчас мы чувствуем себя абсолютно комфортно, никакого давления со стороны каких-то отдельных людей на нас нет», - заявил Акишев.

Он также рассказал, что взаимопонимание между Нацбанком и участниками финансового рынка значительно возросло. Акционеры, по словам председателя, что политика регулятора нацелена на оздоровление их компаний, повышение их устойчивости в будущем и увеличение рентабельности этого бизнеса. «Поэтому в настоящее время мы оцениваем ситуацию полностью комфортно», - резюмировал он.

В феврале на расширенном заседании правительства президент Нурсултан Назарбаев рассказал, что Нацбанк работает под сильным давлением со стороны акционеров банков. Глава Казахстана заявил, что будет считать такое давление вмешательством в финансовую систему и предложил председателю Нацбанка Данияру Акишеву никого не бояться.