Поддержка президента помогла регулятору утвердить свою политику на финансовом рынке
Акишев больше не чувствует давления, Нацбанку стало комфортно работать
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк считает комфортными нынешние условия своей работы. Благодаря поддержке президента регулятору удалось утвердить свою политику и найти взаимопонимание с участниками финансового сектора, заявил на пресс-конференции в среду председатель Нацбанка Данияр Акишев.

«Поддержка президента, и все слова, которые были произнесены на заседании правительства – я очень благодарен за это. На самом деле, работая на рынке, который после кризиса действительно испытывает проблемы, довольно сложно. (Из-за них акционеры отдельных участников рынка – V) сталкиваются с тем, что необходимо инвестировать в свои компании значительные ресурсы, и, естественно, многим это не нравится. Понятно, что уровень определённых проблем они видят и в действиях регулятора, хотя на самом деле, наверное, здесь речь идёт об изменении среды. В первую очередь то поручение, которое было произнесено главой государства – это поддержка нынешней политики Нацбанка. А если детально говорить конкретно о влиянии, сейчас мы чувствуем себя абсолютно комфортно, никакого давления со стороны каких-то отдельных людей на нас нет», - заявил Акишев.

Он также рассказал, что взаимопонимание между Нацбанком и участниками финансового рынка значительно возросло. Акционеры, по словам председателя, что политика регулятора нацелена на оздоровление их компаний, повышение их устойчивости в будущем и увеличение рентабельности этого бизнеса. «Поэтому в настоящее время мы оцениваем ситуацию полностью комфортно», - резюмировал он.

В феврале на расширенном заседании правительства президент Нурсултан Назарбаев рассказал, что Нацбанк работает под сильным давлением со стороны акционеров банков. Глава Казахстана заявил, что будет считать такое давление вмешательством в финансовую систему и предложил председателю Нацбанка Данияру Акишеву никого не бояться.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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