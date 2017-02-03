Назарбаев поручил Акишеву никого не бояться

Национальный банк проводит абсолютно правильную политику и любое вмешательство в его деятельность должно расцениваться как вмешательство в финансовую систему страны и за это нужно наказывать. Об этом заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев. По его словам, председатель финрегулятора Данияр Акишев должен никого не бояться и продолжать действовать.

«Считаю, что Национальный банк грамотно работал в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу о том, чтобы возможности банка в предварительном контроле регулирования банков усилить законодательным способом. Дать право такое надо. Внести проект. И вмешательство в дела Нацбанка надо считать вмешательством в финансовую систему страны и наказывать», - заявил Назарбаев.

Президент заверил, что видит такие факты, что «чем больше Нацбанк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я стопроцентно поддерживаю».

«Это делают акционеры (банков), спонсоры которых в этом зале сидят некоторые. Никого не бойся, никого! Эти газеты - не газеты или журналисты виноваты, а хозяева. Мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют наведению порядка», - пообещал глава государства.

Назарбаев признал, что казахстанские банки слабые.

«Всего четыре банка держат 80% активов банков. Так? Остальные 26% - у некоторых и одного процента нет. В мире, когда наступил кризис, такие крупняки как Exxon и Mobil объединились, Shell и British Gaz объединяются. Пусть объединяются (и казахстанские банки - V), или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк нет. Они не нужны экономике, значит, не имеют права на жизнь. Правильно? Действуй смело. Никого не бойся!», - еще раз заявил президент.

«Есть», - отчеканил Акишев.

«Честно, по закону, как положено. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию», - резюмировал Назарбаев.

Глава Нацбанка подвергся критике с начала декабря на фоне проверки деятельности Единого накопительного пенсионного фонда и отзыва лицензии у коммерческого Казинвестбанка.