Еще 80 претендентов получили стипендии «Болашак»

Международная стипендия «Болашак» присуждена еще 80 соискателям, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры. На заседании также с докладом о развитии и программы «Болашак» выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, сообщает Акорда.

«Подрастающее поколение должно быть открытым и восприимчивым к лучшим мировым достижениям. Президентская стипендия дает возможность современной молодежи Казахстана расширить горизонты своих знаний, обучиться в топовых вузах мира, приобрести лучшие практические навыки», – выступила председатель комиссии и госсекретарь Гульшара Абдыкаликова.

По итогам Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшему развитию и повышению эффективности программы международных стипендий «Болашак».

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году, с 2005 по 2016 годы на обучение в международных вузах в рамках программы было выдано 11 468 стипендий.