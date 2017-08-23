Еще 80 претендентов получили стипендии «Болашак»

В правительстве намерены рассмотреть новые механизмы для развития программы международных стипендий «Болашак»
Международная стипендия «Болашак» присуждена еще 80 соискателям, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры. На заседании также с докладом о развитии и программы «Болашак» выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, сообщает Акорда.
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