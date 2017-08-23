В правительстве намерены рассмотреть новые механизмы для развития программы международных стипендий «Болашак»
Еще 80 претендентов получили стипендии «Болашак»
Фото Жанары Каримовой

Международная стипендия «Болашак» присуждена еще 80 соискателям, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры. На заседании также с докладом о развитии и программы «Болашак» выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, сообщает Акорда.

«Подрастающее поколение должно быть открытым и восприимчивым к лучшим мировым достижениям. Президентская стипендия дает возможность современной молодежи Казахстана расширить горизонты своих знаний, обучиться в топовых вузах мира, приобрести лучшие практические навыки», – выступила председатель комиссии и госсекретарь Гульшара Абдыкаликова.

По итогам Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшему развитию и повышению эффективности программы международных стипендий «Болашак».

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году, с 2005 по 2016 годы на обучение в международных вузах в рамках программы было выдано 11 468 стипендий.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
5 тысяч тенге в месяц будут платить граждане за арендное жилье
Новости
Вступили в силу новые правила оказания скорой помощи
Новости
Воздушные потоки могли стать причиной крушения самолёта в Алматы - Касымбек
Новости
​Назарбаев заслушал отчёты правительства и акимов о развитии страны
Новости
Миллионный вклад ожидают в ЖССБ
Новости
Квартира или вечеринки – глава Жилстройсбербанка рассказала, как накопить на жилье