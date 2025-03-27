Центр оказывает медицинскую, социальную и образовательную поддержку
В Алматы открылся Центр раннего вмешательства
фото Жанары Каримовой

В Алматы начал работу первый центр поддержки и реабилитации детей с особыми потребностями на раннем этапе (центр раннего вмешательства) «Қамқорлық», сообщает пресс-служба акимата города.

Он создан на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии и оказывает медицинскую, социальную и образовательную поддержку детям с различными нарушениями развития.

«Здесь работают специалисты, которые разрабатывают индивидуальные программы реабилитации для каждого ребенка. В год центр сможет принимать до 600 детей в рамках обязательного медицинского страхования», - отметили в акимате.

Вместе с тем в планах – дальнейшая модернизация Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

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