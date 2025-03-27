В Алматы открылся Центр раннего вмешательства

Центр оказывает медицинскую, социальную и образовательную поддержку
В Алматы начал работу первый центр поддержки и реабилитации детей с особыми потребностями на раннем этапе (центр раннего вмешательства) «Қамқорлық», сообщает пресс-служба акимата города.
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