В Алматы открылся Центр раннего вмешательства

В Алматы начал работу первый центр поддержки и реабилитации детей с особыми потребностями на раннем этапе (центр раннего вмешательства) «Қамқорлық», сообщает пресс-служба акимата города.

Он создан на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии и оказывает медицинскую, социальную и образовательную поддержку детям с различными нарушениями развития.

«Здесь работают специалисты, которые разрабатывают индивидуальные программы реабилитации для каждого ребенка. В год центр сможет принимать до 600 детей в рамках обязательного медицинского страхования», - отметили в акимате.

Вместе с тем в планах – дальнейшая модернизация Центра перинатологии и детской кардиохирургии.