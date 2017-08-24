Казахстану советуют пойти по пути Норвегии, вкладывая доходы от нефти в развитие альтернативной энергетики

«Думаю, вашей республике стоит развивать альтернативные источники энергии, несмотря на то, что страна богата на нефтяные и газовые месторождения. Например, Норвегия также добывает много нефти. Но в настоящее время страна продает нефть и на эти деньги строит ветровые станции. Так как норвежцы знают, что за возобновляемыми источниками энергии - будущее, а вкладывать в него надо сегодня. Ведь, запасы нефти рано или поздно истощатся, а ветер и солнце - нет", - отметил он, выступая на форуме «Энергия будущего» в рамках сессии «Энергетические решения для проблемы изменения климата».

Также он привел в пример Саудовскую Аравию, которая имеет большие запасы нефти, но повсеместно использует и развивает солнечную энергетику.

«Наличие природных ресурсов - это отлично, но, несмотря на это, необходимо развивать альтернативные источники энергии. А нефть не сжигать как топливо, а искать другие пути ее применения, производить продукт с более высокой добавленной стоимостью или использовать в нефтехимии», - констатировал Норткоут.

В то же время спикер отметил, что проведение выставки в Астане - это первый шаг на пути к развитию ВИЭ в стране. "Мне понравился павильон Казахстана, в нем инновационные разработки представлены вкупе с традиционными. На мой взгляд, этого стоит придерживаться и в использовании альтернативных источников энергии: постепенно переходить к новым видам энергии", - резюмировал спикер.