Нефть может использоваться для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью
  • 228
Казахстану советуют пойти по пути Норвегии, вкладывая доходы от нефти в развитие альтернативной энергетики
Фото norge.ru

Казахстану следует направлять доходы от нефти на развитие возобновляемых источников энергии, считает представитель германской компании Covestro AG Ричард Норткоут.

«Думаю, вашей республике стоит развивать альтернативные источники энергии, несмотря на то, что страна богата на нефтяные и газовые месторождения. Например, Норвегия также добывает много нефти. Но в настоящее время страна продает нефть и на эти деньги строит ветровые станции. Так как норвежцы знают, что за возобновляемыми источниками энергии - будущее, а вкладывать в него надо сегодня. Ведь, запасы нефти рано или поздно истощатся, а ветер и солнце - нет", - отметил он, выступая на форуме «Энергия будущего» в рамках сессии «Энергетические решения для проблемы изменения климата».

Также он привел в пример Саудовскую Аравию, которая имеет большие запасы нефти, но повсеместно использует и развивает солнечную энергетику.

«Наличие природных ресурсов - это отлично, но, несмотря на это, необходимо развивать альтернативные источники энергии. А нефть не сжигать как топливо, а искать другие пути ее применения, производить продукт с более высокой добавленной стоимостью или использовать в нефтехимии», - констатировал Норткоут.

В то же время спикер отметил, что проведение выставки в Астане - это первый шаг на пути к развитию ВИЭ в стране. "Мне понравился павильон Казахстана, в нем инновационные разработки представлены вкупе с традиционными. На мой взгляд, этого стоит придерживаться и в использовании альтернативных источников энергии: постепенно переходить к новым видам энергии", - резюмировал спикер.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
5 тысяч тенге в месяц будут платить граждане за арендное жилье
Новости
Вступили в силу новые правила оказания скорой помощи
Новости
Воздушные потоки могли стать причиной крушения самолёта в Алматы - Касымбек
Новости
​Назарбаев заслушал отчёты правительства и акимов о развитии страны
Новости
Миллионный вклад ожидают в ЖССБ
Новости
Квартира или вечеринки – глава Жилстройсбербанка рассказала, как накопить на жилье