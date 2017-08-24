Байбек проинспектировал ход реконструкции улиц исторического центра Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя и площади «Астана» в рамках рабочего объезда , передает МИА «Казинформ».

По улице Кабанбай батыра с обеих сторон в течение нескольких дней завершится укладка брусчатки на участке между ул.Тулебаева и Аблай хана.

По улице Гоголя прокладывается система водопроводного полива зеленых насаждений, укладка брусчатки на участке между Калдаякова и Желтоксан завершится в начале сентября.

На площади «Астана» количество полос проезжей части сокращено с увеличением пешеходной зоны, ведется монтаж оборудования сухих фонтанов, завершается укладка брусчатки. Площадь будет открыта уже в начале сентября.

Сообщается, что на реконструируемых участках завершен перенос инженерных сетей, ведутся выравнивание пороговых линий, прокладка арычных лотков, обновление фасадов зданий, приведение к единому стилю входных групп, а также укладка гранитной брусчатки. Качественное мощение пешеходных тротуаров экологически чистой гранитной плиткой, удобная уличная мебель, разнообразие деревьев, вкупе с отсутствием автомобилей, устаревшими разномастными фасадами зданий должен сделать центр города комфортным и удобным для жителей и гостей Алматы.

Полная готовность всех объектов с новой брусчаткой, скамейками, малыми архитектурными формами, подсветкой, озеленением, сухими фонтанами, зонами отдыха, детскими площадками, велосипедными дорожками запланирована ко Дню города (17 сентября).