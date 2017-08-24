Лишение свободы должно носить только исключительный характер - замгенпрокурора

В четверг на пресс-конференции заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Марат Ахметжанов заявил, что содержание под стражей, лишение свободы - это самая суровая исключительная мера и она должна носить только исключительный характер. Межведомственная рабочая группа, состоящая из руководства Верховного суда, Министерства юстиции, правоохранительных и специальных органов, предлагает сократить категории преступлений, по которым примеряется арест, передает МИА «Казинформ» .

«Применять ее (содержание под стражей – V) надо тогда, когда невозможно применить другие меры пресечения. Если человек не опасен для общества, то его и арестовывать не надо, есть домашний арест, другие меры», - добавил Ахметжанов.

«Особенно это касается экономических преступлений. Только когда эти преступления совершаются в составе организованной преступной группировки - там вопрос серьезный. Там мы должны к каждому случаю подходить индивидуально. Не секрет, что все эти задержания, эти меры принимаются для того, чтобы в момент предварительного следствия получить необходимые доказательства, поэтому сегодня стоит вопрос оптимизации сроков задержания», - отметил он.

По словам Ахметжанова , также предполагается сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения с 72 до 48 часов, исключить практику сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела.