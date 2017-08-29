Алмас Мадиев временно заменит на этом посту Ерлана Аукенова, уехавшего учиться
Назначен новый заместитель акима Алматы
Фото с сайта kapital.kz

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмас Мадиев назначен на должность заместителя акима города. Занимавший ранее этот пост Ерлан Аукенов поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, сообщает пресс-служба городского акимата.

45-летний Алмас Мадиев в последние полтора года возглавлял управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. Он окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, а затем Международный казахско-турецкий университет им. К.А. Яссауи.

В разные годы работал преподавателем Жамбылского технологического института. Продолжительное время Мадиев проработал в акимате Жамбылской области: был ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования, заведующим отделом финансов и социальной защиты, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности.

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