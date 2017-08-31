Казахстанцам пора привыкнуть к плавающему курсу, считает министр нацэкономики

Казахстанцам пора привыкнуть к плавающему валютному курсу и не реагировать на всплески. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, комментируя ослабление за последние пару дней курса тенге по отношению к доллару.

«Вопрос (курса валют - V) понятно, в сфере ведения Нацбанка, на самом деле, наверное, в сфере ведения рынка. Потому что мы говорили и видим, что уже два года тенге находится в режиме свободного плавания. Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция, соответственно, рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют. Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы действительно заложили консервативную цену на нефть, и в соответствии с нашими макромоделями, это может каким-то образом повлиять на курс доллара», - сказал Сулейменов.

Он напомнил, что 340 тенге за доллар – всего лишь расчетный курс, который соответствует консервативным макроэкономическим параметрам.

«Чтобы не быть чересчур оптимистичными, не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, по расходам, по дефициту, мы всегда используем консервативный подход», - подчеркнул министр.

Возвращаясь к курсу, Сулейменов отметил, что рынок может реагировать на огромное количество вещей: «там может какой-нибудь технический сбой произойти – рынок будет реагировать, какое-то событие, которое рынок сочтет относящимся к нам, может реагировать».

«Но на мой взгляд, здесь нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то те или иные всплески, они будут. Как вы видите тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне. И это самое главное. То есть мы должны к этому привыкнуть, что теперь нужно мерить не днями, неделями, а месяц брать, квартал, полгода и так далее», - объяснил глава Миннацэкономики.