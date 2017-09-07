Минобороны проводит учебные сборы для резервистов

В течение пятнадцати дней 1500 граждан пройдут подготовку на учебных воинских сборах, основной целью которых является повышение боевой и мобилизационной готовности войск, освоение военно-обученным ресурсом необходимых знаний и навыков при возможной мобилизации и укомплектовании воинских частей в военное время, сообщает в четверг оборонное ведомство.

По данным министерства, переподготовка и подготовка военнообязанных осуществляется на базе воинских частей сухопутных войск под руководством опытных офицеров и сержантов.

По итогам сборов военнообязанные сдадут экзамены и зачеты, чтобы подтвердить свое соответствие военно-учетным специальностям и должностям, на которые они могут быть назначены в военное время. Успешно окончившим программу будут присвоены очередные воинские звания.

«Впервые по итогам воинских сборов сержантам запаса, окончившим полный курс по программе офицерского состава при военных кафедрах, будет присвоено первое воинское звание «лейтенант», - также говорится в сообщении.