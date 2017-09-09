С негативного на стабильный улучшен кредитный рейтинг Казахстана

Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ-/А-3» с улучшением прогноза с негативного на стабильный, со-общили в субботу в пресс-службе министерства национальной экономики.

В частности, на пересмотр прогноза по рейтингу в позитивную сторону повлиял ряд факторов. Среди них – повышение эффективности денежно-кредитной по-литики, которое произошло благодаря резкому снижению долларизации депо-зитов резидентов до 48% в июле 2017 года по сравнению с 70% в конце 2015 го-да. «Учитывая устойчивый приток прямых иностранных инвестиций в эконо-мику с 2016 года - в основном в нефтегазовый сектор, S&P больше не рассмат-ривает это значительное внешнее обязательство как потенциальный риск оттока капитала», - отмечают в ведомстве.

Кроме этого, по оценке агентства, Казахстан сохранил позицию чистого креди-тора с низким уровнем долговой нагрузки – около 17% к ВВП в 2017 году. Все это позволяет обеспечить высокую способность дополнительного заимствова-ния в будущем, учитывая значительный объем активов Национального Фонда – 40% к ВВП к концу 2017 года.

«По прогнозным данным S&P, новый налоговый кодекс также позволит увели-чить поступления в бюджет», - поясняют в Миннацэкономики.

Рейтинг Казахстана по-прежнему поддерживается сильным фискальным балан-сом правительства, который обеспечивает Национальный фонд. Сильная пози-ция активов Нацфонда, накопленных в период высоких цен на сырьевые товары, также поддерживает рейтинг. По оценке агентства, реальный экономический рост достигнет в среднем 3% в течение 2017-2020 гг. с учетом реализации пра-вительственных инфраструктурных программ и роста добычи нефти на место-рождении Кашаган. Аналитики ожидают, что рост экономики будет поддержи-ваться государственными инвестициями, увеличением экспорта по мере увели-чения добычи нефти и ростом цен на нефть. Кроме того, отмечено, что рост ВВП на душу населения в 2011-2020 годах составит около 1,4%, который вхо-дит в диапазон 1%-4% для стран с соответствующим уровнем развития.

В министерстве отмечают, что хороший кредитный рейтинг для Казахстана дает возможность доступа к финансовым средствам за пределами нашей страны.

«То есть, чем выше наш кредитный рейтинг, тем лучше условия заимствования на внешнем рынке. Позитивный кредитный рейтинг также способствует прито-ку прямых иностранных инвестиций в Казахстан», - объяснили в пресс-службе.