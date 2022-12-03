Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне BBB

Международное агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ, прогноз «стабильный». Агентство полагает, что внешние риски для экономики в этом году сбалансировали высокие цены на сырьевые ресурсы и увеличение их добычи.

«Проблемы, связанные с внутренними беспорядками в начале 2022 года и последствиями конфликта между Россией и Украиной и связанных с ним санкций, уравновешиваются высокими ценами на основные экспортные товары и увеличением добычи нефти с 2024 года, когда начнется расширение нефтяного месторождения Тенгиз», - говорится в сообщении агентства, распространенном накануне вечером.

Fitch ожидает, что после проведения парламентских выборов 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев укрепит свои полиции, а за ними последуют некоторые ключевые реформы, среди которых продолжение приватизации, а также реструктуризация фонда «Самрук-Казына». Агентство не ожидает, что эти реформы окажут существенное влияние на рост экономики Казахстана, который прогнозируется на уровне 4%.

Firch отмечает стабильность казахстанского банковского сектора, а также сильные позиции по внешним инвестициям.

Агентство ожидает пика инфляции в первой половине следующего года. Вместе с тем по результатам 2023 года она снизится до 9,5% с нынешних 19%. А в 2024 году сложится на уровне 8%.